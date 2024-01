Frankfurt (www.fondscheck.de) - Am ETF-Markt startet das neue Jahr, wie das alte zu Ende ging: Mit guten Handelsumsätzen und vielen Käufen, so die Deutsche Börse AG."In der ersten Woche des Jahres hatten wir trotz des schlechten Starts der Aktienmärkte leicht überdurchschnittliche Umsätze und mehr Käufe als Verkäufe", melde Holger Heinrich von der Baader Bank. Andreas Schröer von Lang & Schwarz bestätige das Bild. "Die Käufe dominieren, speziell MSCI World-ETFs sind gefragt." Auch Frank Mohr von der Société Générale berichte von einem sehr guten Start in das neue Jahr. "Die vielen Sparpläne zu Anfang des Jahres, vor allem mit MSCI World-ETFs, haben die Umsätze kräftig nach oben getrieben." ...

