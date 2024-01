Frequentis Defense hat seinen festen und verlegbaren Digital Tower erfolgreich für das US-Verteidigungsministerium getestet. Die Tests fanden in der Homestead Air Reserve Base in Florida, der Moody Air Force Base in Georgia und der Naval Air Station Corpus Christi in Texas statt und sollten die operative Durchführbarkeit und die Vorteile des Systems für das Militärpersonal unter Beweis stellen. "Wir sehen die Zukunft für den Remote Digital Tower vielversprechend. Wir testen diese Technologie laufend und sind immer wieder beeindruckt davon. Unserer Ansicht nach bringt sie Vorteile, allen voran die Möglichkeit, Lots:innen aus der Gefahrenzone zu halten, da sie nicht mehr im Tower sitzen müssen", sagt Ed Wright, Executive Director, Headquarters US Air ...

