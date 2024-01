Börsen News: Bullisch für Sartorius, Domino's & Roblox - die drei besten Aktien für den Januar 2024?

Möglicherweise zeichnet sich jetzt eine bullische Stimmung für Sartorius, Domino's und Roblox ab, die sich als drei vielversprechende Aktien für den Januar 2024 herauskristallisieren könnten. Zu Beginn des Jahres 2024 erhielten diese Unternehmen markante Buy-Ratings von Analysten. Hier scheinen die Aussichten für Sartorius, einen führenden Anbieter von Labor- und Prozess-Technologien, für Domino's, die bekannte Fast-Food-Kette, und für Roblox, das innovative Online-Spieleplattform-Unternehmen, durchaus positiv.

Nun gilt es zu beobachten, ob die charttechnische Ausgangslage diese bullische These ebenfalls unterstützt. Können diese drei Aktien zu den Top-Performern im Januar 2024 werden?

Sartorius

Die Sartorius Aktie notiert heute etwas leichter, im laufenden Jahr steht die Aktie des deutschen Unternehmens aus Göttingen fast unverändert. Dennoch verlor der Aktienkurs in einem Jahr rund ein Viertel seines Werts. Nun werden die Analysten wieder bullischer - so könnte das Aufwärtspotenzial immens sein. Nach HSBC liege das Kursziel für Sartorius nämlich über 40 % höher.

HSBC hat hier die Einstufung der Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 300 EUR auf 370 EUR erhöht. In einer aktuellen Studie prognostiziert der Analyst Erholungstendenzen in der globalen Biotech-Branche. Obwohl das Segment für Gen- und Zelltherapien bei Sartorius noch relativ klein ist, wird es als einer der am schnellsten wachsenden Bereiche in der Pharmaindustrie angesehen. Die jüngste Übernahme von Polyplus hat Sartorius in diesem Sektor deutlich gestärkt. Zudem verbessern sich die Geschäftsaussichten insgesamt, nachdem der Abbau von Lagerbeständen durch Kunden das Jahr 2023 belastete.

Mittelfristig verharrt die Sartorius Aktie in einem Abwärtstrend. So wurden im Oktober erst neue Verlaufstiefs markiert. Nun naht eine Entscheidung. Denn die Sartorius Aktie hat sich zuletzt kräftig erholt und notiert aktuell bei rund 260 Euro. Zwischen 250 und 277 Euro befindet sich hier eine neue Range. Zugleich begrenzen die 100-Tagelinie (auf der Unterseite) und die 200-Tagelinie (auf der Oberseite) den technischen Spielraum. Ein Ausbruch über die 200-Tagelinie bei der Sartorius Aktie bei rund 263 Euro könnte zunächst erneut einen Test des Widerstands bei 277 Euro bedingen.

Domino's

Heute notiert die Domino's Aktie bereits vorbörslich deutlich im Plus. Denn das neue Analystenrating dürfte die Erholungsbewegung wieder antreiben. Nach dem Erreichen des Corona-Hochs hatte sich die Aktie zwischenzeitlich fast halbiert. Nun gibt es jedoch seit den Verlaufstiefs im Sommer 2023 eine deutliche Erholung.

Bernstein hat die Aktie erst heute von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Trotz bestehender Skepsis bezüglich der langfristigen Aussichten der Pizzabranche sind die Analysten der Meinung, dass die kurzfristige Positionierung für das Jahr 2024 attraktiv erscheint. Diese sehen aktuell keine unmittelbaren Katalysatoren, die den Aktienkurs wesentlich belasten könnten. Die neue Aufstufung deutet auf ein gesteigertes Vertrauen in die operative Entwicklung des Unternehmens hin.

Auch charttechnisch sieht die Ausgangslage vielversprechend aus. Mit einem Ausbruch über die fast zwei Jahre andauernde Seitwärtsrange könnte die Domino's Aktie massiv an Aufwärtsmomentum gewinnen. Diese Kursmarke behalten Anleger im Blick.

Roblox

Die Analysten von BMO Capital haben die Aktie von Roblox mit einem "Outperform" Rating und einem Kursziel von 55 USD in ihr Coverage aufgenommen. Kaufempfehlung - augenscheinlichen sehen die Analysten Potenzial und eine Aufwärtsbewegung von über 20 % für die Roblox Aktie.

Die Roblox Aktie bewegt sich in den letzten fünf Tagen seitwärts und startete dennoch etwas leichter in das neue Börsenjahr. Rückblickend gab es in den letzten 365 Tagen Kursgewinne von über 30 %.

Langfristig hat die Roblox Aktie die markante Seitwärtsrange nicht verlassen. Der untergeordnet kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt. Hier könnten Anleger durchaus noch abwarten, ob die Roblox Aktie dieses Mal den bullischen Ausbruch schafft. Wenn die Dynamik hier zunimmt und der Ausbruch gelingt, könnte die Roblox Aktie mit einem intakten, zukunftsfähigen Geschäftsmodell und erwartetem Wachstum eine schnelle Erholung zelebrieren.

Alternative Datenmodelle des KI-Analysetools AltIndex sehen zuletzt schon einmal ein verbessertes Sentiment. Bestenfalls behalten Anleger somit die kurzfristige Entwicklung im Blick.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.