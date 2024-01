Das abgelaufene Jahr brachte der Österreichischen Post einen neuen Paketrekord: 200 Millionen Pakete wurden 2023 transportiert, ein Plus von zehn Prozent. Zum Vergleich: 2022 transportierte die Post 181 Millionen Pakete. Der Anstieg der Paketmengen sei vor allem auf die wachsende Konsumlust aufgrund der rückläufigen Teuerung sowie vermehrte Bestellungen der Österreicher*innen in Fernost zurückzuführen, so die Post. Konzernweit beförderte die Post 475 Millionen Pakete, was ein Mengenplus von fast zehn Prozent bedeutet. Die türkische Aras Kargo und ihre Beteiligung an Starex in Aserbaidschan transportierten mit 206 Millionen die meisten Sendungen. Die Beteiligungen in CEE/SEE verarbeiteten zusammen knapp 70 Millionen Pakete, wie das Unternehmen ...

