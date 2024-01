Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.01.2024

Kursziel: 3,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,70 auf EUR 3,30.

Zusammenfassung:

clearvise hat im Dezember 2023 den Markteintritt in Italien verkündet und eine Entwicklungskooperation mit einem italienischen Projektentwickler unterzeichnet. Diese umfasst ein Portfolio von fünf italienischen Freiflächen-Photovoltaik-Projekten mit einer geplanten Kapazität von ca. 125 MWp. Bau und Inbetriebnahme sind für 2025/26 geplant. Wir begrüßen den Eintritt in den italienischen PV-Markt, der vergleichsweise hohe Renditen bietet und clearvise nach dem Austritt aus dem finnischen Markt in Europa wieder breiter aufstellt. Ende 2023 hatte das Grünstromportfolio von clearvise eine Kapazität von 274 MW und erstreckte sich über die Länder Deutschland, Frankreich und Irland. Wegen des Rückgangs der Portfoliokapazität um 30 MW durch den Verkauf der finnischen Windparks und herausfordernder Marktbedingungen für die Expansion des Portfolios senken wir unsere Ausbau-, Umsatz- und EBITDA-Margenprognosen für 2024 & 2025. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,30 (bisher: EUR3,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.70 to EUR 3.30.

Abstract:

clearvise entered the Italian market in December 2023 by signing a development cooperation agreement with a local project developer. This comprises a portfolio of five Italian ground-mounted photovoltaic projects with a planned capacity of approx. 125 MWp. Construction and commissioning are planned for 2025/26. We welcome the entry into the Italian PV market, which offers comparatively high returns and restores clearvise's broad European base following its exit from the Finnish market. At the end of 2023, clearvise's green power portfolio had a capacity of 274 MW and spanned Germany, France and Ireland. Due to the reduction in portfolio capacity by 30 MW through the sale of the Finnish wind farms and challenging market conditions for the expansion of the portfolio, we lower our expansion, sales and EBITDA margin forecasts for 2024 & 2025. An updated DCF model yields a new price target of EUR3.30 (previously: EUR3.70). We confirm our Buy recommendation.



