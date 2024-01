Smart hat in Shanghai seine erste eigene Ultraschnellladestation in Betrieb genommen. Die für 800-Volt-Elektroautos ausgelegte Ladesäule steht in Shanghai und bietet bis zu 480 kW Leistung. Dies legt nahe, dass Smart die Einführung von neuen 800-Volt-Stromern vorbereitet. Laut mehrerer Medienberichte könnte die 800-Volt-Technologie bei Smart ab 2025 zuerst in einem Elektro-Van namens Smart #5 zum Einsatz kommen. Die bisher gelaunchten Modelle Smart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...