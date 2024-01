Seltene Erden: Ucore Rare Metals und Defense Metals beginnen Zusammenarbeit

Anzeige / Werbung

Ucore und Defense Metals wollen ausloten, wie sie innerhalb einer zukünftigen nordamerikanischen Seltene Erden-Lieferkette zusammenarbeiten können.

Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) arbeitet daran, seinen Teil dazu beizutragen, zu verändern, wie der Westen Seltene Erden-Elemente trennt und aufbereitet. Dazu führt man aktuell kommerzielle Demonstrationsprojekte in einer Anlage im kanadischen Kingston durch, bei denen sowohl schwere als auch leichte Seltene Erden-Elemente separiert werden. Diese Projekte, die Ucore in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium und der kanadischen Regierung durchführt, stellen den letzten Entwicklungsschritt in der Kommerzialisierung von Ucores RapidSX-Technologieplattform dar. Schlussendlich sollen diesen Arbeiten in der Entwicklung der ersten kommerziellen Anlage zur Verarbeitung von Seltene Erden-Elementen mit Hilfe von RapidSX in Alexandria, im US-Bundesstaat Louisiana münden.

In der Demonstrationsanlage in Kingston; Quelle: Ucore Rare Metals

In Hinblick auf diese Kommerzialisierungsbestrebungen setzt Ucore nun eine Vereinbarung mit der kanadischen Seltene Erden-Gesellschaft Defense Metals um, Möglichkeiten der Zusammenarbeit innerhalb der Etablierung einer nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden auszuloten. Defense Metals erkundet und entwickelt das Seltene Erden-Projekt Wicheeda in British Columbia, für das man 2023 bereits eine Ressourcenschätzung melden konnte.

Erste Probe in Kürze auf dem Weg in Ucores Demonstrationsanlage

Der erste Schritt in dieser Zusammenarbeit ist, dass Defense Metals in den kommenden Wochen eine Seltene Erden-Karbonatmischprobe an die Anlage von Ucore in Kingston liefern wird. Dann soll getestet werden, ob und mit welchen Resultaten sich dieses Material mit der RapidSX-Technologie verarbeiten lässt.

Defense Metal-CEO Craig Taylor erklärte dazu: "Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen eine gemischte Seltenerdkarbonatprobe zu Testzwecken an die Demonstrationsanlage von Ucore schicken werden. Das Wicheeda-Projekt wird als tragfähige Quelle für Seltene Erden aus Nordamerika entwickelt, und da in Zukunft mehr Verarbeitungs- und Trennungsanlagen in Betrieb genommen werden, wird die Nachfrage nach Seltenen Erden-Rohstoffen immer wichtiger werden. Diese Absichtserklärung mit Ucore ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, um Teil der REE-Lieferkette der westlichen Welt zu werden."

Die Probe wird von den Experten von SGS Canada im Auftrag von Defense Metals an Ucores Anlage geliefert. Sie wurde im vergangenen Jahr bei hydrometallurgischen Pilottests gewonnen, die an einem Konzentrat durchgeführt wurden, das bei früheren Flotationsversuchen aus einer 26 Tonnen schweren Schüttgutprobe von Wicheeda gewonnen wurde.

Laut Pat Ryan, CEO von Ucore, ist eine engere Zusammenarbeit mit Defense Metals von strategischer Bedeutung. Die zwischen den Partnern abgeschlossene Absichtserklärung etabliere den Rahmen, innerhalb dessen die technisch starken und leicht zugänglichen nordamerikanischen REE-Ressourcen von Defense Metals mit der von Ucore in Kanada entwickelten RapidSX-Technologie weiterverarbeitet und veredelt werden können. Mit Eingang der Mischprobe in Kingston beginne der Prozess, in dem die Unternehmen bestimmen wollen, was gemeinsam möglich ist, so Ryan weiter.

