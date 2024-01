FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic anlässlich der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche von 70 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Viel wichtiger als das derzeit boomende Thema Künstliche Intelligenz seien für den Sektor in den Jahren 2024/25 die Nachfragesituation und die Lagerbestände, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu kämen Fortschritte beim Design der Halbleiter und die Konkurrenz durch China. Indes schienen viele dieser Aspekte bereits in den Kursen berücksichtigt. Sein bevorzugter Wert bleibe ASML./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 06:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001