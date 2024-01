DJ Deutsche Börse schließt Übernahme von FundsDLT ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat den Abschluss der Übernahme von FundsDLT bekannt gegeben, nachdem die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ihre Zustimmung erteilt hat.

Der Börsenbetreiber hält nun 100 Prozent an FundsDLT, einer dezentralen Plattform für End-to-End-Fondsemission und -Vermarktung basierend auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT) mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen wird innerhalb des Geschäftssegments Clearstream Fund Services tätig sein, aber unabhängig von Clearstream, dem Nachhandelsinfrastrukturanbieter der Gruppe Deutsche Börse in Luxemburg, operieren.

Die ehemaligen Anteilseigner Credit Suisse Asset Management und UBS Asset Management sowie Natixis Investment Managers bleiben weiterhin Kunden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2024 06:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.