Gold im neuen Bullenzyklus!?: Hier schläft ein Riese! Wann startet der Kursturbo?

Indem Sie etwas Geld in Aktien von Goldproduzenten investieren, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geld wächst.

trotz einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft an Anlagemöglichkeiten hat sich Gold als zuverlässiger und wertvoller Vermögenswert bewährt. Schließlich ist Gold in der Regel ein zuverlässiger Wertaufbewahrungsmittel, und seine anderen einzigartigen Vorteile, wie die Absicherung gegen Inflation und die Minderung des Risikos anderer Anlagewerte, können sich für Anleger als attraktiv erweisen.

Diese einzigartigen Vorteile sind wahrscheinlich für den Anstieg des Interesses an Goldinvestitionen im vergangenen Jahr verantwortlich. Und wenn man den jüngsten Anstieg des Goldpreises hinzurechnet , ist die Anziehungskraft von Goldinvestitionen nach wie vor groß, sodass wahrscheinlich noch mehr Anleger eine Investition in das Edelmetall in Betracht ziehen werden.

Es gibt verschiedene Gründe, warum Goldinvestitionen für neue Anleger sinnvoll sein können, darunter:

Einer der Hauptgründe dafür, dass Gold eine attraktive Anlage bleibt, ist seine Fähigkeit, als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit zu fungieren . Und die Weltwirtschaft kämpft weiterhin mit einer Reihe von Herausforderungen, von geopolitischen Spannungen bis hin zu anhaltenden Inflationssorgen.

In Zeiten wirtschaftlicher Instabilität behält Gold tendenziell seinen Wert oder wertet sogar auf und bietet Anlegern so einen Schutz vor Marktabschwüngen. Anleger, die im Allgemeinen eher risikoscheu sind, können davon profitieren, einen Teil ihres Portfolios in Aktien von Goldproduzenten zu investieren, um potenzielle Verluste in turbulenten Zeiten abzumildern.

Ein mittelgroßer Goldproduzent mit enormem Aufwärtspotenzial ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA).

Im nachfolgenden Interview gibt Ryan King (Senior VP Unternehmensentwicklung und Investor Relations) von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) ein Update zur anstehenden Übernahme von Marathon Gold durch das Unternehmen!

Wie Sie erfahren haben hält Calibre Mining (WKN: A2N8JP) derzeit schon 16% der ausstehenden Aktien von Marathon Gold und die Abstimmung der Aktionäre zum Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien ist für diesen Monat geplant!

Nach Abschluss der Transaktion wird Calibre Mining zwischen Nordamerika (Kanada und USA) und Nicaragua gut diversifiziert sein.

Die Reserven werden von 1,3 Mio. oz Au auf 4,0 Mio. oz Au anwachsen.

Ziel ist es, die Jahresproduktion in den Jahren 2025-2026 auf 500.000 oz Au zu steigern.

Finanziell ist Calibre Mining mit 97 Mio. $ Barmitteln und 20,5 Mio. $ Gesamtschulden mehr als solide. Die Rentabilität des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren stabil geblieben.

Im vorangegangenen Quartal waren die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr beeindruckend: höhere Gehalte und Gewinnungsraten, mehr Erz und mehr Goldproduktion, alles multipliziert mit dem höher erzielten Goldpreis. Das Unternehmen wird im Vergleich zu seinen früheren Zahlen und Mitbewerbern zu niedrigen Multiplikatoren gehandelt. Der Deal mit Marathon Gold wird Calibre Mining (WKN: A2N8JP) zu einem der am stärksten unterbewerteten mittelgroßen Goldminenunternehmen machen.

Übersicht

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) verfügt über drei zu 100 % unternehmenseigene produzierende Minen . Zwei befinden sich in Nicaragua: Limón und Libertad; eine in den USA, Pan.

Das Unternehmen verfolgt eine Hub-and-Spoke-Strategie: Die Minen Limon und Libertad verfügen über Aufbereitungsanlagen, die als "Hub" fungieren. Das folgende Bild aus der letzten Unternehmenspräsentation stellt die nicaraguanischen Vermögenswerte des Unternehmens dar:

Quelle: Unternehmenspräsentation

Sobald die Projekte Pavon und Eastern Borosi die Produktion aufnehmen, wird das Erz in den Anlagen Limon oder Libertad verarbeitet. Derzeit beträgt die Jahresproduktion 260 Tsd. oz Au. Die P&P-Reserven belaufen sich auf 1,5 Mio. Unzen Gold und die M&I-Reserven auf 4,5 Mio. Unzen Au.

Die Pan Mine ist eine Tagebaumine im Goldtrend Eureka in Nevada. Seit der Wiederaufnahme der Produktion im Jahr 2017 hat die Jahresproduktion 45 Tsd. oz Au erreicht. Die Aktualisierung 2022 weist 359 Tsd. Unzen Au M&I-Ressourcen und 264 Tsd. Unzen Au P&P-Reserven aus.

Wie Sie sehen verfügt Calibre Mining auch in Nevada über Explorationsprojekte mit hervorragendem Potenzial.

Die Übernahme von Marathon Gold wird das Potential von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) nochmals deutlich verbessern!

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Reserven von Calibre Mining werden sich verdoppeln, während die Ressourcenbasis um 30 % wachsen wird. Der größte Vorteil des Deals für Calibre Mining ist die Diversifizierung des NAV und des Umsatzes. Der NAV des Unternehmens wird zu 43 % auf Nicaragua und zu 57 % auf Kanada verteilt.

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf die Valentine Mine:

Das Flaggschiff von Marathon Gold ist die Valentine Mine in Kanada. Die Mine wird voraussichtlich im Jahr 2025 ihr erstes Gold liefern.

Nachfolgende Grafik unten zeigt die Highlights der Feasibility Studie:

Quelle: Unternehmenspräsentation

Wie wir der Grafik entnehmen können beträgt die Lebensdauer der Mine 14,3 Jahre mit einer erwarteten Jahresproduktion von 195.000 oz Au. Der Durchschnittsgehalt liegt bei 1,62 g/t und damit deutlich über dem weltweiten Durchschnitt (1,29 g/t) für Tagebauminen. Auch die erwartete Erholung von 98 % kann sich sehen lassen. Der ausgezeichnete Gehalt und die Gewinnungsrate führten zu einem prognostizierten AISC von 1.046 $/oz, was deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 1.382 $/oz liegt.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Hier schläft ein Riese! Wann startet der Kursturbo?

Wie Sie in diesem Artikel erfahren haben ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP) ein Goldminenunternehmen mit enormem Wachstumspotenzial!

Der Deal mit Marathon Gold wird die Portfolioqualität des Unternehmens nochmals deutlich verbessern. Sobald Valentine Mine mit der Produktion beginnt, wird Calibre Mining mit einem Schlag um mehr als 80 % wachsen.

Die Pro-forma-Bewertung von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) zeigt, dass das Unternehmen auf der Grundlage des NAV, der Marktkapitalisierung im Vergleich zur Jahresproduktion und der EV-/Jahresproduktion stark unterbewertet ist.

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) verfügt, wie bereits eingangs erwähnt, über gesunde Finanzen mit 97 Mio. $ Barmitteln und 20,5 Mio. $ Gesamtverschuldung.

Die Ergebnisse des 3. Quartals 23 sind mit steigender Goldproduktion, steigenden Erzgehalten und -ausbeute sowie einem höheren durchschnittlich erzielten Goldpreis ausgezeichnet, was zu einem höheren Nettogewinn führte.

Darüber hinaus ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP) finanziell gesund und erwartet keine Schwierigkeiten, seinen Schuldenverpflichtungen nachzukommen und auch seine Projekte zu finanzieren.

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) ist für sich genommen bereits ein wertvolles Unternehmen.

Der Marathon-Deal wird ihr Ansehen jedoch erheblich verbessern!

Diese Akquisition dürfte die Aktie schon bald in ganz andere Kursregionen katapultieren!

Wir wünschen Ihnen auch im neuen Jahr viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.calibremining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

