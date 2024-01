NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Holcim von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 66 Franken belassen. Analyst Arnaud Lehmann blickt insgesamt eher vorsichtig auf den Baustoffsektor. Mittlerweile seien bereits sehr optimistische Erwartungen in puncto einer Erholung der Branche eingepreist, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/edh





Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059