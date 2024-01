Hannover (www.anleihencheck.de) - Beim Blick auf den Jahresstart 2024 kann durchaus konstatiert werden, dass er in vielen Facetten so zu erwarten war, so die Analysten der Nord LB.So sei es gleich am ersten Handelstag des Jahres munter los gegangen und die Primärmarktaktivität habe bisher auch keine wirkliche Schwächephase gezeigt, wenngleich übliche Unterbrechungen durch marktweisende Konjunkturindikatoren auch zum Jahresstart nicht ausgeblieben seien. Die Eröffnung sei am 02. Januar durch die bereits im Dezember angekündigten Marktauftritte von LBBW (Announcement: 19.12.; Dual Tranche), Commerzbank (20.12.) sowie Erste Group Bank (28.12.) erfolgt. Dem Emissionsvolumen in Höhe von EUR 3,8 Mrd. hätten finale Orders im Volumen von EUR 6,3 Mrd. gegenüber gestanden, während die Neuemissionsprämie im Mittel bei +8,3bp gelegen habe. ...

