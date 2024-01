© Foto: Symbolbild - DALL-E



Der US-Ökonom Harry Dent warnt vor dem Platzen der "Alles-Blase" in diesem Jahr. Panikmache oder ist etwas dran? Die Hintergründe. "Seit 2009 haben wir 100 Prozent künstliches, beispielloses Gelddrucken und Defizite, 27 Billionen US-Dollar über 15 Jahre, um genau zu sein. Das ist jenseits von Gut und Böse, 100 Prozent künstlich, was bedeutet, dass wir uns in einem gefährlichen Zustand befinden", sagte Harry Dent gegenüber Fox News Digital zum Jahresende. "Ich glaube, dass 2024 der größte einzelne Crash passiert, den wir zu unseren Lebzeiten erleben werden." Und weiter: "Ich bin derjenige, der für einen Crash betet, während alle anderen es nicht tun. Wir müssen zur Normalität zurückkehren …