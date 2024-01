Die Kraus Krist Fuchs GmbH schließt sich blau direkt an. Das Maklerunternehmen ist seit über 35 Jahren im Finanzbereich aktiv und berät Kundinnen und Kunden in diversen Bereichen, u. a. zu Versicherungen und Bausparen. Der Lübecker Infrastrukturdienstleister blau direkt übernimmt ein weiteres Maklerhaus, diesmal aus Baden-Württemberg: die Kraus Krist Fuchs GmbH (KKF) aus Grünsfeld in der Nähe von Würzburg. KKF regelt damit seine Nachfolge mithilfe der Angebote zur Ruhestandsplanung von blau direkt. ...

