Pierer Mobility gibt einen ersten Einblick in das abgelaufene Jahr und zeigt auch für 2023 einen weiteren Umsatz-Rekord: Das Unternehmen rechnet demnach für 2023 mit einem Konzernumsatz zwischen 2.650 Mio. und 2.670 Mio. Euro, was eine Erhöhung von rund 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet und innerhalb der eigenen Guidance (+7 bis 9 Prozent) von Anfang Dezember liegt. Die Gruppe mit Marken wie KTM, Husqvarna u.a. steigerte den Motorradabsatz im Geschäftsjahr 2023 auf 381.634 verkaufte Stück, das ist ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahr. In Europa lag der Absatz bei rund 140.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 240.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...