Ein europäisches Konsortium unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology soll im EU-Projekt MATISSE multifunktionale strukturelle Bauteile mit integrierter Semi-Solid-State-Batterie für den Einsatz in Flugzeugen entwickeln. Konkret ist beim AIT die Rede von einer "aeronautischen Anwendung". Bei größeren Verkehrsflugzeugen ist eine direkte Elektrifizierung des Antriebs derzeit eher unwahrscheinlich, hier dürften E-Fuels (oder in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...