Die Aktie von Heidelberg Materials hat ihren Aufwärtstrend am Mittwoch nach einer Empfehlung durch die Bank of America fortgesetzt. Am frühen Nachmittag notiert der Baustoffkonzern 2,3 Prozent höher bei 85,26 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Februar 2018. Deutlichere Gewinne verzeichnete nur das Papier des Immobilienkonzerns Vonovia.Heidelberg Materials war bereits im Börsenjahr 2023 einer der Top-Performer im DAX. Mit einem Kursplus von knapp 52 Prozent schaffte es die Aktie auf den zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...