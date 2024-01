Nachrichten aus Politik und Wirtschaft haben das Vertrauen in einen Wirtschaftsaufschwung zu Beginn des Jahres nicht gerade gestärkt. Ein Analyst von Goldman Sachs sieht diesen aus zwei Gründen durch einen Superzyklus aber schon am Horizont. So profitieren Sie maximal Künstliche Intelligenz und Dekarbonisierung, also eine Energiewirtschaft möglichst frei von Kohlenstoff, sind die zwei Zauberwörter, die laut Goldman Sachs-Analyst Peter Oppenheimer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...