DJ Fraport und Lilium kooperieren bei Elektroflugzeug-Infrastruktur

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport und Lilium, der Entwickler des ersten vollelektrischen senkrecht startenden und landenden Flugzeugs ("eVTOL"), haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Dabei sollen die Planungs- und Genehmigungsschritte untersucht werden, die für eine hochmoderne Infrastruktur zur Einführung des kommerziellen eVTOL-Betriebs an Flughäfen benötigt werden.

Im Zuge der Partnerschaft soll damit begonnen werden, Deutschland und die Industrie auf die Einführung regionaler elektrischer Luftverkehrsmobilität vorzubereiten. Beide Partner wollen mit Industrieverbänden und der Bundesregierung gemeinsam die dafür notwendigen regulatorischen Arbeiten diskutieren und beschleunigen.

Auch wollen beide Partner künftige Mobilitätskonzepte für sogenannte Vertiport-Netze analysieren, die für Elektroflugzeuge geeignet sind. Ein Vertiport ist ein Start- und Landeplatz für Senkrechtstarter. Auch soll untersucht werden, wie zukünftige Vertiport-Konzepte aussehen könnten, insbesondere an und um Flughäfen.

Die Fraport-Partnerschaft ergänzt die bestehenden Partnerschaften von Lilium an Flughäfen in ganz Deutschland, unter anderem an den Flughäfen Stuttgart, München, Nürnberg, Köln-Bonn und Düsseldorf.

January 10, 2024 08:38 ET (13:38 GMT)

