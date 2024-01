Im Zuge der aktuellen Hochwasserlage in Deutschland hat CHECK24 die Mehrkosten für Elementarschutz in der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung analysiert. Das Ergebnis: die Elementarversicherung kostet laut dem Vergleichsportal "kaum mehr". Viele Regionen in Deutschland sind derzeit von Hochwasser betroffen. Das trockene Wetter diese Woche stimmt zuversichtlich, doch in einigen Regionen, wie etwa Niedersachsen, bleibt die Lage angespannt. Vor einigen Tagen hatte die Beratungsfirma Meyerthole Siems ...

