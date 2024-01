Am Donnerstag, 11. Januar, zeigen Südzucker, About You, OMV, Tesco und Marks & Spencer, wie sie 2023 abgeschnitten haben. Zudem erwarten wir Konjunkturdaten aus Spanien, Italien und den USA zu Industrie, Arbeit, Lohn, Inflation und Haushalt. Der WWF informiert online über Ernährungs- und Agrarpolitik 2024. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Südzucker, ...

