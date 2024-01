Seit dem 8.Januar 2024 baut die Gruppe weiter auf ihrem Erbe und ihrer ikonischen Marke auf, die sich durch ihr unermüdliches Streben nach unvergleichlicher Exzellenz in der Hotellerie auszeichnet.

Emaar Hospitality, der Geschäftsbereich für Hotellerie von Emaar Properties, gibt mit Wirkung zum 8.Januar die Umbenennung von Address Fountain Views in Address Dubai Mall bekannt. Diese strategische Neuausrichtung spiegelt das Bestreben der Gruppe wider, den Kultstatus zu erhalten und das mit der Marke Address Hotels Resorts verbundene unverwechselbare Erlebnis zu bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110714352/de/

The Legacy Continues Address Fountain Views transformed to the iconic Address Dubai Mall (Photo: AETOSWire)

Das in Downtown Dubai am berühmten Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard gelegene Address Dubai Mall ist über einen klimatisierten Fußweg mit dem größten Einkaufs- und Unterhaltungszentrum der Welt, der Dubai Mall, und der kürzlich eröffneten Chinatown Dubai Mall verbunden. Das neue Address Dubai Mall verfügt über 193 Zimmer, 783 Apartments, sechs Restaurants, ein preisgekröntes Spa mit einem hochmodernen Fitnesscenter und einem Kinderclub sowie einen Infinity-Pool mit Panoramablick auf das eklektische Downtown Dubai, die Dubai Fountains und den Burj Khalifa. Das Hotel verfügt über eine Reihe anpassbarer Räumlichkeiten, von intimen Konferenzräumen bis hin zu geräumigen Ballsälen, die mit modernster Technologie ausgestattet sind und einen reibungslosen und gelungenen Ablauf von Veranstaltungen gewährleisten. Darüber hinaus bietet das Hotel unübertroffene Catering-Optionen.

Das in unmittelbarer Nähe des Burj Khalifa gelegene Hotel strahlt Luxus und Eleganz aus und bietet neben einer Fülle von erstklassigen Einrichtungen einen unvergleichlichen Service und exquisite gastronomische Angebote. Dank seiner zentralen Lage sind berühmte Sehenswürdigkeiten direkt erreichbar, es bietet aber auch einen atemberaubenden Blick auf die ikonische Skyline der Stadt, was das Gesamterlebnis mit unvergleichlicher Eleganz und Charme krönt.

Herr Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, sagte: "Die Umbenennung des Address Fountain Views in Address Dubai Mall ist nicht einfach nur eine Namensänderung. Vielmehr unterstreicht sie unser Engagement für unvergleichlichen Luxus und Exzellenz. Dieses renommierte Hotel verkörpert die Werte Dubais und unser Engagement, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Das Address Dubai Mall ist ein wunderbares Beispiel für die lange Tradition von Emaar, neue Meilensteine in der Premium-Hotellerie zu setzen."

Der Name Address Dubai Mall ist für seinen Kultstatus bekannt und symbolisiert die außergewöhnlichen Erfahrungen, die man von der Emaar Hospitality Group erwarten kann. Als Aushängeschild des Unternehmens definiert die Address Dubai Mall die Identität der Unternehmensgruppe in der Hotelbranche.

Die Emaar Hospitality Group freut sich darauf, ihren Gästen in diesem ikonischen Haus ein gehobenes und bereicherndes Erlebnis zu bieten und zugleich die Luxushotellerie in der Region mit den charakteristischen Dienstleistungen, die die Gäste mit ihren Hotels in Verbindung bringen, weiterhin zu prägen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110714352/de/

Contacts:

Dhara Bhatia, PR Director

dhara@katchthis.com