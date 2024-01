Eine solche Häufung sicherheitsrelevanter Ereignisse bei Maschinen des Typs "737 Max" (die in zwei Fällen sogar zu Abstürzen mit insgesamt 346 Todesopfern geführt haben) kann kein Zufall sein. Zuletzt hatte eine fast fabrikneue Maschine des Typs "737 Max 9" der Alaska Airlines im Steigflug auf knapp 5.000 m Höhe einen türgroßen Teil der Kabinenwand verloren. Nur wie durch ein Wunder wurde keiner der 176 an Bord befindlichen Menschen ernsthaft verletzt. Erneut wurden Flugzeuge dieses Typs "gegroundet" und es wurden bei weiteren Maschinen lose Bolzen an der fraglichen Stelle entdeckt. Die Boeing-Aktie reagierte am Montag mit einem Kursverlust von 8 %.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 02.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Konsolidierung setzt sich fort- Banken starten mit relativer Stärke ins neue Jahr- Blick auf den Defence-Sektor- Lupe: IndienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info