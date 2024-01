Die Containerreedereibranche befindet sich in einer Phase rasanter Expansion, die sich im Anschluss an die Herausforderungen der Coronapandemie weiter beschleunigt hat. Im Jahr 2023 haben Werften einen neuen Rekord aufgestellt, indem sie 350 Containerschiffe mit einer Gesamtkapazität von 2,2 Millionen TEU an Reedereien ausgeliefert haben. Für die Reederei-Aktien geht es dennoch bergab.Mit Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...