An der Wall Street scheinen die Anleger auf die Inflationsdaten zu warten, die am morgigen Donnerstag veröffentlich werden. Die Indices bewegen sich kaum. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Ende der ersten Handelsstunde um 0,08 Prozent auf 37.553,55 Punkte.Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 4.760,46 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,09 Prozent auf 16.693,04 Punkte. Die Aktien großer Technologieunternehmen wie Meta, Microsoft und ...

