NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Pou Sheng, größter Großhandelspartner von Nike und Adidas in China, habe für Dezember ein Wachstum von 16 Prozent ausgewiesen, nachdem bereits für November eine Steigerung von 19 Prozent zum Vorjahreszeitraum erzielt worden sei, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Sportwaren in China sei nach wie vor besser als jene für den Gesamteinzelhandel./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 14:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031