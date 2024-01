NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Phase-3-Daten für das Mittel Xevinapant bei Kopf- und Halskrebs seien der nächste entscheidende Treiber, da das Potenzial eines Kassenschlagers den Umsatzrückgang mit dem MS-Mittel Mavenclad ab 2027 ausgleichen könne, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem Experten für diesen Krebs werde er sich Ende Januar unterhalten und auch seine Einschätzung zu Xevinapant erfragen, kündigte der Analyst an./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 10:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 10:18 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905