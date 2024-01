© Foto: Richard Drew - AP



Wells-Fargo-Bankenanalyst Mike Mayo beginnt das Jahr 2024 mit einer kühnen Prognose: Die Aktie der Citigroup wird sich in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppeln, da die "Metamorphose" der Bank greife.Mike Mayo hat der Citigroup in der Vergangenheit harte Fragen gestellt. Er hat die Führungskräfte wegen ihrer schwachen Renditen, hohen Ausgaben, Gehälter und sogar wegen der Sauberkeit ihrer Geldautomaten in die Mangel genommen, berichtet das Wall Street Journal. Im Oktober 2007 tat er es dann: Mayo stufte die Citigroup, die in den Jahren zuvor zum wertvollsten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt aufgestiegen war, mit "Sell" ein. Die Aktie verlor daraufhin mehr als 90 Prozent ihres …