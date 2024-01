Indizes bleiben in Erwartung des morgigen VPI-Berichts weniger volatilEtsy (ETSY.US) verliert nach einer Empfehlung von Goldman SachsSmart Global (SGH.US) gewinnt nach QuartalsergebnissenHeute ist keine größere Volatilität an den Märkten zu beobachten, mit Ausnahme des Marktes für Kryptowährungen. Der Dollar legt leicht zu, befindet sich aber seit mehreren Tagen in einem engen Konsolidierungskanal. Unterdessen werden die Indizes an der Wall Street auf dem Niveau der gestrigen Schlusskurse gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...