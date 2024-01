DJ Tesla steigert bei Rekordabsatz von E-Autos in USA seinen Marktanteil

Von Al Root

NEW YORK (Dow Jones)--2023 war für die Hersteller batterieelektrischer Autos (BEV) ein hervorragendes Jahr in den USA. Trotz steigender Zinssätze und sinkender Preise für gebrauchte E-Autos kauften Amerikaner laut Cox Automotive allein im vierten Quartal 317.168 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge - ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lag der E-Auto-Absatz noch bei 313.086.

8 Prozent aller verkauften Neuwagen im vierten Quartal waren batterieelektrisch unterwegs, im Gesamtjahr lag ihr Marktanteil zwischen 7 und 8 Prozent, rund 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit knapp 1,19 Millionen BEV kletterten die Verkäufe im Gesamtjahr erstmals über die Millionenmarke. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr belief sich auf 46 Prozent. Das ist stark, aber trotzdem 20 Prozentpunkte weniger Anstieg als im Vorjahr.

Tesla dominiert den Markt weiter. Das Unternehmen von Elon Musk verkaufte im Schlussquartal 161.385 Fahrzeuge, 23 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Damit kamen 51 Prozent aller Elektroautos von Tesla - dessen Marktanteil stieg damit um einen Prozentpunkt gegenüber dem dritten Quartal.

Verglichen mit dem Vorjahr verliert der Pionier allerdings Marktanteile. Im Schlussquartal 2022 standen Tesla-Verkäufe noch für 59 Prozent des Marktes. Auf Platz zwei und drei lagen in der Verkaufsstatistik für E-Autos in den USA im zurückliegenden Quartal General Motors und Ford, Platz vier erreichte Hyundai, darauf folgte BMW.

