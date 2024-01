The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.01.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2024



ISIN Name

GB00BPNYZL95 MBH CORP. PLC EO-,3

AU000000CXX3 CRADLE RESOURCES LTD

CA17040B1013 CHOOM HOLDINGS INC.

DE000A2G8XP9 AIFINYO AG INH O.N.

SE0007692124 VIDHANCE AB O.N.