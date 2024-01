Heidelberg (ots) -



Das Vorhaben verstößt nicht nur gegen das Grundgesetz, insbesondere die Artikel 3, 6 und 21. Was bei dem Treffen, acht Kilometer von der Wannseevilla entfernt, diskutiert wurde, steht in direkter Tradition des völkischen Denkens der Nationalsozialisten; nicht zuletzt erinnern die düsteren Fantasien auf gespenstische Weise an den Madagaskar-Plan von 1940 zur Massendeportation von Juden.



Und offenbar finden diese Gedankenspiele nicht nur in unbedeutenden Politsekten statt - sondern auch mitten in der AfD. Es ist ein Grund mehr, über ein Verbot nachzudenken. Die CDU wiederum muss endlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Werteunion verabschieden.



