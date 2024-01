DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an

Lübeck (pta/10.01.2024/20:09) - Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an

Nikon SLM Solutions AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der metallbasierten additiven Fertigung, freut sich, die Verlängerung der Amtszeit von Sam O'Leary als CEO bis März 2028 bekannt zu geben. Diese Entscheidung des Aufsichtsrates unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine stabile Führung und strategische Kontinuität.

Sam O'Leary, der das Unternehmen in einer Zeit des Umbruchs geleitet hat, wird Nikon SLM Solutions weiterhin auf seinem Weg nach oben begleiten. Unter seiner Führung hat das Unternehmen herausfordernde Zeiten gemeistert, ein bedeutendes Wachstum erzielt und starke Beziehungen zu wichtigen Kunden aufgebaut.

"Die einstimmige Entscheidung des Aufsichtsrates, Sams Vertrag zu verlängern, ist ein klares Vertrauensvotum in seine Vision und Führung", kommentiert Hamid Zarringhalam, Vorsitzender des Aufsichtsrates. "Sams unerschütterliches Engagement und seine kluge Führung waren entscheidend für die Positionierung von Nikon SLM Solutions als Vorreiter in der Branche der additiven Fertigung. Seine Führungsqualitäten werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Innovationen und führende Positionen bei kundenorientierten metalladditiven Anwendungen anstreben."

Seit er die Rolle des CEO übernommen hat, hat Sam O'Leary Nikon SLM Solutions durch eine Phase robusten Wachstums geführt, die von technologischen Fortschritten und Marktexpansion geprägt war. Seine strategische Ausrichtung hat maßgeblich dazu beigetragen, das Produktportfolio des Unternehmens zu erweitern und die globale Präsenz zu stärken.

"Dies ist eine aufregende Zeit für Nikon SLM Solutions, und ich fühle mich geehrt, unser talentiertes Team weiterhin zu führen", sagte Sam O'Leary, CEO von Nikon SLM Solutions. "Die Zukunft birgt ein immenses Potenzial für uns, und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir auch weiterhin an der Spitze der metallbasierten additiven Fertigung stehen. Gemeinsam werden wir weiterhin Innovationen und Spitzenleistungen vorantreiben und somit unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

Angesichts der Tatsache, dass die Branche der additiven Fertigung trotz wachsender Herausforderungen weiter expandiert, wird erwartet, dass Sams Führung entscheidend dazu beitragen wird, die Position von Nikon SLM Solutions als unangefochtener Marktführer und De-facto-Standard in diesem Sektor zu festigen.

