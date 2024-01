LED-Beleuchtungsinnovator bei den International Cannabis Awards während der MJBizCon, der weltweit führenden Konferenz der Cannabisbranche, ausgezeichnet

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den ersten EMJAYS International Cannabis Awards zur "Lighting Company of the Year" des Jahres 2023 ernannt wurde.

Fluence Wins "Lighting Company of the Year" Category at EMJAYS Awards. (Graphic: Business Wire)

The EMJAYS sind eine Zusammenarbeit zwischen dem preisgekrönten Veranstaltungsproduzenten Farechild Events und der MJBizCon, der größten Messe und Medieneinrichtung der Cannabisbranche. Das Programm zeichnet führende Unternehmen der Cannabisbranche aus, darunter Finanzdienstleister, Branding- und Marketingfirmen, Technologieanbieter und andere.

"Es ist eine Ehre, die allererste EMJAYS-Auszeichnung für die "Lighting Company of the Year" zu erhalten", sagte Michiel van Dam, CEO von Fluence. "Unser Erfolg ist nur möglich durch die Hunderte von unglaublichen Produzenten, mit denen wir im Laufe unserer Geschichte zusammengearbeitet haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Anbaubetriebe dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Pflanzen zu verbessern, die Erträge zu steigern und ihre Anbauziele zu erreichen, um sicherzustellen, dass sie nicht nur intelligenter anbauen, sondern auch erfolgreich sind."

Die Auszeichnung für Fluence kommt, nachdem die Cannabis Business Times ihren achten jährlichen Bericht "State of the Cannabis Lighting Market" veröffentlicht hat, in dem festgestellt wurde, dass mindestens 70 der kommerziellen Produzenten LEDs für die Vermehrung, Vegetation und Blüte verwenden. Mehr als 60 der befragten Produzenten erzielten unter LED-Beleuchtung Erträge von mehr als 50 Gramm pro Quadratfuß Kronendach.

Die Finalisten und Gewinner wurden während der MJBizCon am 30. November 2023 im Pearl Concert Theater im Palms Hotel Casino Las Vegas ausgezeichnet. Eine vollständige Liste der Gewinner finden Sie hier.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und engagiert sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb des Professional Business von Signify. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

Über The EMJAYS

The EMJAYS, eine erstmalige Preisverleihung in Partnerschaft mit der MJBizCon, widmet sich der Anerkennung von Vorreitern und Innovatoren in mehr als 20 zusätzlichen Geschäftskategorien innerhalb der Cannabisbranche. Vor der Kulisse der hochmodernen Einrichtungen des Pearl Theaters bot die Veranstaltung einen roten Teppich, prominente Moderatoren, Live-Musik und eine Afterparty, die eine "klassische Vegas-Show mit einem psychedelischen Twist" darstellte.

Die von Advanced Vapor Devices (AVD) präsentierten Emjays International Cannabis Awards sind eine einzigartige Preisverleihung, bei der Unternehmen und Einzelpersonen ausgezeichnet werden, die in mehr als 20 spezifischen Geschäftskategorien führend und innovativ sind. Zu den offiziellen Sponsoren der The Emjays Cannabis Awards gehören unter anderem Cookies, AE Global, STM Canna, Green Rebates und Advanced Nutrients. Diese dynamischen Unternehmen schließen sich den Medienpartnern von The Emjays an, darunter Chapter 2 PR, Benzinga, Cannabis Tech Today, Cannabis Now, Cronic Lifestyle Magazine, HoneySuckle Magazine und Sensi Magazine.

