SoftServe, ein führender Anbieter von IT-Beratung und digitalen Dienstleistungen, gab heute die Ergebnisse seiner neuesten Studie über Einzelhandels-Technologien bekannt. 99 der 100 befragten Führungskräfte aus großen Unternehmen des Einzelhandels sagen für dieses Jahr einen Anstieg der Technologie-Investitionen voraus. Insgesamt wird erwartet, dass die Investitionen um durchschnittlich 10 steigen werden. 94 der Befragten gaben an, dass die Technologie ein wichtiger Faktor für die Gewinnung neuer Kunden ist.

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

44 der Führungskräfte im Einzelhandel geben an, dass die Verbesserung des Kundenerlebnisses eines der wichtigsten Ziele des Einzelhandels im Jahr 2024 ist, das die Prioritäten und Strategien im Bereich Technologie bestimmt, gefolgt von der Erhöhung der Kundenbindung (38 %) und der Beschleunigung der Kundengewinnung (32 %)

46 befürchten, dass neue Technologieinvestitionen nicht mit Daten und Analysen genutzt oder integriert werden

71 der Befragten geben an, dass der Filialbetrieb der wichtigste Bereich ist, der die Technologieinvestitionen für das nächste Jahr bestimmt

50 der Führungskräfte im Einzelhandel planen, in KI-gestützte Kundenempfehlungen zu investieren, um die Kundenbindung zu erhöhen, während 47 generative KI als Investitionspriorität nennen

"Mit dem Aufstieg des E-Commerce und der eingebetteten Finanzen und jetzt auch der KI in jedem Bereich des Einzelhandels und seiner Pendants, sehen Führungskräfte technologische Maßnahmen als einzigen Weg in eine wettbewerbsfähige Zukunft", sagte Mike Ortiz, SoftServe's Segment Head of Retail. "Von Online-Warenkörben bis hin zu Lieferungen auf der letzten Meile, von Einkäufen im Geschäft bis hin zu kontaktlosen Zahlungen Einzelhändler denken darüber nach, wie sie ein nahtloses Erlebnis kontrollieren und anbieten können. Die von ihnen gewählten Technologieinvestitionen und Vorhersagen werden entscheidend dafür sein, wie sich diese Szenarien entwickeln und die Branche im Jahr 2024 verändern werden."

Zu erwartende Einzelhandelsinvestitionen

Die für 2024 erwarteten Technologie-Investitionen gehen über den stationären Handel hinaus. Neben dem Ladenbetrieb, der die meisten Technologie-Investitionsstrategien vorantreibt, wurden auch andere Faktoren in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Kundenservice und -support sowie Lieferkette und Logistik mit 60 %, 59 bzw. 58 hoch eingestuft.

Darüber hinaus haben Einzelhändler Technologien wie mobile Apps (48 %), verbesserte Sicherheit und Betrugsschutz (46 %), maschinelles Lernen (36 %) und generative KI (25 %) implementiert und werden auch weiterhin in diese investieren, um ihre Ziele für 2024 zu erreichen.

Zu beobachtende Einzelhandelstechnologien

Für diejenigen, die sich auf die Einbindung der Kunden konzentrieren, sind Smart Labels (53 %), Kioske in den Geschäften (49 %), Online-Chatbots (46 %) und mobile Zahlungen (44 %) weitere Technologien, die eine Investition wert sind. Im Logistiksektor sagen die Einzelhändler voraus, dass vorrangige Technologien wie E-Commerce-Plattformen (44 %) und Omnichannel-Lösungen (44 %) die Bühne erobern werden.

Herausforderungen für den Einzelhandel

Während die Einzelhändler planen, der Technologie Priorität einzuräumen, stehen mehrere Bedrohungen dem Erreichen ihrer Ziele für 2024 im Weg, sagen Führungskräfte. Etwa 31 der Befragten stufen Ladendiebstähle als Bedrohung ein. Die größten Bedrohungen liegen jedoch mit 33 gleichauf: Verwaltung und Schutz von Verbraucherdaten rangieren neben den sich ständig ändernden Kundenpräferenzen. Der Arbeitskräftemangel lag mit 32 nur knapp dazwischen. Für Einzelhändler in der Lieferkette wurden Kostenschwankungen (67 %), die Komplexität von Omnichannel (50 %) und Unterbrechungen (48 %) als die häufigsten Probleme genannt, die es zu bewältigen gilt.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Technologievorhersagen der Einzelhändler auf mehrere Hindernisse zurückzuführen sind, die der Einführung entgegenstehen. Lediglich 3 der Führungskräfte im Einzelhandel bezeichnen sich als frühe Anwender neuer Technologien. Während gängige technologische Hindernisse wie schnelle Implementierung und rasche Innovation die Einführung neuer Technologien erschweren, nannten 43 eine "konservative Kultur", die sich nur langsam anpasst, und 40 gaben an, dass begrenztes internes Fachwissen im Wege steht. Darüber hinaus: 33 der Befragten gaben zu, dass ihre Unternehmen nicht über klar definierte Ergebnisse verfügen, um den Erfolg oder den ROI neuer Technologien zu messen, was den Zweck der Implementierung zunichte macht und die weitere Einführung beeinträchtigt.

Die Umfrage wurde von Wakefield Research durchgeführt und umfasste 100 Führungskräfte des US-Einzelhandels, die für IT, Produktentwicklung oder Kundenerfahrung in Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 1 Milliarde Dollar verantwortlich sind.

