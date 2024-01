QPS Holdings, LLC (QPS), ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Präklinik, Bioanalyse, klinische Studien und klinische Forschung anbietet, baut seine Massenspektrometrie-Kapazitäten rasch aus und hat in nur 15 Monaten 13 LC-MS-Geräte in seinen Labors in Newark, Delaware (USA) und Groningen, Niederlande (NL), hinzugefügt.

Diese Expansion schließt das beeindruckende Wachstum im Jahr 2023 ein, als QPS sieben zusätzliche UPLC-(HR)MS/MS-Tandem-Instrumente installierte vier Triple-Quadrupole, ein QTRAP und zwei Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometer (HRMS) mit hoher Auflösung. Mit den beiden neuen UPLC-HRMS/MS-Geräten, eines in den Niederlanden und eines in den USA, verfügt QPS nun über insgesamt fünf UPLC-HRMS/MS-Geräte, die für die GLP/GCP-Quantifizierung von Oligonukleotidtherapeutika und die Identifizierung von Oligonukleotidmetaboliten eingesetzt werden, um das explosive Wachstum dieser Arzneimittelmodalität sowohl in den USA als auch in Europa zu unterstützen. Mit HRMS-Kapazitäten auf beiden Kontinenten entfällt die Herausforderung, CITES-Genehmigungen für den Versand kritischer Oligonukleotid-Therapeutik-Proben von den USA nach Europa und umgekehrt zu beantragen.

Für das 1. Quartal 2024 kündigt QPS die Erweiterung seiner LC-MS-Flotte in den USA um sechs Triple-Quadrupole an, die an die Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (UPLC) oder die Chromatographie mit überkritischer Flüssigkeit (SFC) gekoppelt sind. Die Hinzufügung von SFC-MS/MS bringt eine neue Dimension in die chiralen Trennungsfähigkeiten von QPS, die für die Unterstützung der Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien von entscheidender Bedeutung sind, um den kritischen globalen Gesundheitsbedarf zu decken.

"QPS hat sich der Exzellenz in der Bioanalytik und DMPK-Laborarbeit verschrieben. Unsere Kunden erkennen unser Engagement an und bauen ihre Beziehungen zu uns weiter aus. Die Fachexperten von QPS gehören zu den Besten in der Branche und diese neue Ausrüstung wird ihnen die Möglichkeit geben, ihre Beziehungen zu unseren wichtigen Biotech- und Pharmakunden auszubauen", sagte Zamas Lam, PhD, Global Head of Bioanalytical (Mass Spec) Preclinical Development, QPS LLC. "Das ist es, was unseren Enthusiasmus antreibt", sagte Lam.

Mit dieser zusätzlichen Kapazität können die bioanalytischen und DMPK-Labors von QPS Global in den USA und den Niederlanden bestehende und neue Biotech- und Pharmakunden bei der Entdeckung und Entwicklung von Gentherapien und Proteinmedikamenten unterstützen. Die Expertise dieser Gruppe liegt in der Quantifizierung von Oligonukleotiden, Peptiden, intakten Proteinen und hoch hydrophilen niedermolekularen Metabolit-Biomarkern mittels UPLC-HRMS, Immunaffinitäts-UPLC-MS/MS oder Hybridisierungs-LC-Fluoreszenz.

QPS ist ein GLP/GCP-konformes Full-Service-CRO, das Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen schnell von einer Bioanalyse-Werkstatt zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa, Indien und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische Auftrags-F&E-Dienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Toxikologie, Pharmakologie, DMPK, Bioanalyse, translationale Medizin, klinische Studien und klinische Forschungsdienstleistungen. QPS verfügt über CLIA-zertifizierte und GLP-konforme Labore, die in der Lage sind, Gentherapie, RT-qPCR/QPCR, serologische Tests und Impfstoffentwicklungsprogramme im Schnellverfahren durchzuführen. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalyse und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit, schlüsselfertige Labore und klinische Einrichtungen der Phase I. QPS steht zu seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden hervorragende Qualität, qualifizierte Leistung und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qps.com oder per E-Mail an info@qps.com

