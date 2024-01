Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde in den USA (SEC) genehmigte heute nachbörslich Regeländerungen, um die Schaffung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA zu ermöglichen. Dies ist ein lang erwarteter Schritt, der normalen Anlegern den Zugang zu der volatilen Kryptowährung ermöglicht.Die Entscheidung wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Grayscale Bitcoin Trust, der etwa 29 Milliarden Dollar der Kryptowährung hält, in einen börsengehandelten Fonds umgewandelt wird, und dass konkurrierende ...

