Nach vielem Hin und Her ist der Bitcoin-ETF von der SEC endlich genehmigt worden. Das müssen Anleger jetzt wissen und so reagiert der Kurs der Kryptowährung auf die viel erwartete Nachricht: Es ist so weit: Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat sich viel Zeit gelassen, um eine Entscheidung über die Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zu treffen, doch am Mittwoch gegen 22 Uhr fiel das finale Urteil. Nach Falschmeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...