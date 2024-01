Die Unternehmen arbeiten zusammen, um Patienten und Prüfzentren einen einfachen Zugang zu Studieninformationen in einer integrierten Lösung zu ermöglichen

DURHAM, North Carolina, Jan. 10, 2024(Nasdaq: FTRE) (das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), gab heute die Branchenpartnerschaft mit den Gründungsmitgliedern Veeva Systems Inc., einem führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für die globale Biowissenschaftsbranche, und Advarra, einem führenden Anbieter von Technologien für die klinische Forschung für Prüfzentren und Sponsoren, bekannt, um Patienten und Prüfzentren eine integrierte Lösung bereitzustellen, die den Ablauf klinischer Studien optimiert.



In einer Branche, die bei der Durchführung klinischer Studien mit komplexen Herausforderungen konfrontiert ist, baut Fortrea beginnend mit den Gründungsmitgliedern Veeva und Advarra eine Allianz von Industriepartnern auf, um einige dieser Herausforderungen direkt anzugehen. Viele Prüfzentren müssen sich mit Verwaltungsvorgängen befassen, die mehrere komplexe Technologien mit begrenzter Interoperabilität beinhalten. Dies beeinträchtigt ihre Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Patienten und die Verbesserung ihrer Rekrutierung und ihrer Erfahrung bei der Teilnahme an klinischen Studien.

Fortrea, Veeva und Advarra bieten zusammen eine nahtlose, einheitliche Technologielösung an, die erstklassige Technologien einbindet und das Prozess-Know-how von Fortrea nutzt. Diese Lösung trägt dazu bei, den Verwaltungsaufwand für Patienten und Prüfzentren zu verringern und die Zugänglichkeit klinischer Studien für die Öffentlichkeit zu verbessern.

"Vom Beirat unseres Prüfzentrumshaben wir erfahren, dass die Vielzahl der in einer Studie verwendeten Technologien eine der größten Herausforderungen darstellt", erklärt Mark Morais, Chief Operating Officer und President of Clinical Services bei Fortrea. "In Zusammenarbeit mit den branchenführenden Partnern und Gründungsmitgliedern Veeva und Advarra ergreifen wir Maßnahmen zum Verringern der Komplexität, damit wir die Probleme von Prüfzentren und Patienten angehen und etwas bewirken können. Wir nutzen unsere einzigartige Position in der Branche, die es uns ermöglicht, unser Fachwissen in die Technologie- und Daten-Ökosysteme erstklassiger Partner einzubringen. So können wir unsere Allianz stetig erweitern und die Erfahrung für Patienten, Prüfzentren und Sponsoren erheblich vereinfachen."

Für Prüfzentren bietet die Partnerschaft folgende Vorteile:

ein cloudbasiertes, vereinfachtes Anmeldeverfahren bei von Fortrea durchgeführten Studien

Zugriff auf Studientechnologien über ein einziges Dashboard

eine einheitliche Umgebung mit einem einzigen Repository für Studiendokumente und Unterlagen



Für Patienten bietet die Lösung folgende Vorteile:

leicht zugängliche, schrittweise Unterstützung und Aufklärung bei jedem Besuch während des gesamten Studienverlaufs eines Patienten

eine vereinfachte Benutzeroberfläche über eine einzige Plattform

Selbstüberweisungsfunktion für die Suche und das Auffinden von Studien im relevanten Krankheitsbereich

kontinuierliche Unterstützung und Aufklärung der Patienten über ein Online-Portal oder eine mobile App

eine einfache Mobil- oder Webanwendung für die Einwilligung in und Beantwortung von Ergebnisumfragen



"Veeva trägt dazu bei, klinische Studien mit vernetzten Anwendungen voranzutreiben, um den Aufwand für die Teilnahme von Patienten zu verringern, die Durchführung für Prüfzentren zu optimieren und die Transparenz für Sponsoren zu erhöhen", so Jim Reilly, Vice President bei Veeva Development Cloud Strategy. "Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Fortrea zur Bereitstellung von Veeva Clinical Platform-Anwendungen wird die besonderen Bedürfnisse von Patienten, Prüfzentren und Sponsoren erfüllen und gleichzeitig die Qualität der Studiendaten und die Zusammenarbeit mit den Prüfzentren deutlich verbessern."

"Advarra hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verhärteten Strukturen zu durchbrechen, die die klinische Forschung behindern. Wir freuen uns daher, unsere Longboat-Lösung und IRB-Dienstleistungen im Rahmen dieser innovativen und kooperativen Partnerschaft anbieten zu können, die darauf abzielt, die Belastung für Prüfzentren und Patienten zu verringern", so Elisa Cascade, Chief Product Officer bei Advarra. "Durch den Einsatz unserer Longboat-Lösung kann Fortrea eine neue Erfahrung in der klinischen Forschung bieten, die sowohl die Einhaltung von Protokollen als auch die Einbindung von Prüfzentren und Patienten während des gesamten Prozesses der klinischen Studie verbessern wird."

Informationen dazu, wie Fortrea Innovationen im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt vorantreibt, finden Sie unter Fortrea.com. Weitere Informationen zu den Technologieplattformen finden Sie unter Veeva Clinical Platformund Advarra Longboat.

Über Fortrea

