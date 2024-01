Verdoppelung der Bitcoin Hashrate: Bitcoin Minetrix plant Mining-Zugang für alle

Im Jahr 2023 erlebte das Bitcoin-Netzwerk einen bemerkenswerten Anstieg seiner Rechenleistung: Die Hashrate verdoppelte sich von etwa 250.000 Terra Hashes pro Sekunde (TH/s) auf über 500.000 TH/s.

Hashrate des Bitcoin Netzwerk, Quelle: www.blockchain.com

Diese exponentielle Zunahme der Rechenleistung steht im scharfen Kontrast zum niedrigen Bitcoin-Kurses, was auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheint. Zusätzlich erschwerte Bedingungen wie die weltweit steigende Inflation und dadurch bedingt erhöhte Strompreise machten das Bitcoin-Mining zunehmend unrentabel. Dennoch dominieren Nachrichten über massive Investitionen großer Unternehmen in Mining-Standorte und sogar den Ankauf eigener Kraftwerke zur günstigeren Stromproduktion die Schlagzeilen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das bevorstehende Bitcoin Halving, bei dem sich die Belohnung für erfolgreich gelöster Blöcke halbiert. Angesichts all dieser Faktoren stellt sich die Frage: Warum tätigen große Mining-Unternehmen weiterhin derart umfangreiche Investitionen und warum steigt die Hashrate trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin so stark an?

Glauben auch diese Unternehmen, ähnlich wie einige berühmte Persönlichkeiten und Analysten, an zukünftig extrem hohe Bitcoin-Preise, die das Mining trotz der aktuellen Herausforderungen in den kommenden Jahren rentabel macht?

Bitcoin Minetrix, ein innovatives Stake-to-Mine-Projekt auf der Ethereum-Blockchain, hat im Rahmen seines Presales bereits über 8 Millionen US-Dollar an Investitionen angezogen. Das Projekt ist besonders für seine einzigartige Herangehensweise an das Bitcoin-Mining bekannt: Nutzer können durch das Staken von $BTCMTX-Tokens Cloud-Mining-Leistung erwerben und dadurch Bitcoin-Mining-Erträge generieren, ohne die Notwendigkeit, eigene Hardware zu betreiben oder technische Kenntnisse zu besitzen.

Auch eine "normale" Staking-Belohnung wird geboten, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Die Attraktivität von Bitcoin Minetrix liegt in seinem einfachen Staking-System, das es jedem ermöglicht, Cloud-Mining-Kapazitäten zu erwerben und BTC passiv zu verdienen, ohne einen Mining-Rig betreiben zu müssen.

Stake to Mine - Im Detail

Das geplante Dashboard von Bitcoin Minetrix bietet Nutzern eine einfache und intuitive Möglichkeit, ihre BTCMTX-Token zu verwalten und in Cloud-Mining-Rechenleistung umzuwandeln, um Bitcoin-Mining-Erträge zu erzielen. Der Prozess funktioniert folgendermaßen:

1. Token-Kauf und -Staking: Investoren kaufen BTCMTX-Token und legen diese in einem Ethereum-basierten Smart Contract via Staking an. Dieses Vorgehen generiert nicht übertragbare ERC-20-Credits, welche als Mining Credits bezeichnet werden. Zum Kauf wirde eine Ethereum basierte Wallet wie MetaMask benötigt.

2. Einsatz der Credits: Diese Credits können dann genutzt werden, um Rechenleistung für das Bitcoin-Mining zu erwerben. Dieser Prozess ermöglicht es Nutzern, ohne technische Kenntnisse oder teure Hardware an Bitcoin-Mining-Erträgen teilzuhaben.

3.Mining und Erträge: Durch das Einsetzen der Mining Credits erhalten Nutzer Zugang zu Cloud-Mining-Hashpower. Diese ermöglicht es ihnen, Bitcoin zu minen, ohne selbst Mining-Hardware betreiben zu müssen.

4. Überwachung und Anpassung: Nutzer können über das Dashboard verschiedene Aspekte ihres Minings, wie beispielsweise die Mining-Dauer, personalisieren und ihre Mining-Leistung sowie ihre Erträge überwachen.

5. Transparenz und Sicherheit: Bitcoin Minetrix legt Wert auf Transparenz und Sicherheit. Der gesamte Prozess findet vollkommen transparent auf der Blockchain statt, was für Transparenz sorgt und das Risiko von Betrug minimiert.

6. Zusätzliche Anreize: Neben den Mining-Erträgen können die Staker von BTCMTX auch attraktive Renditen erhalten. Die Möglichkeit, passive Einkünfte durch das Staking (APY) zu generieren, macht Bitcoin Minetrix zu einer interessanten Option für Investoren.

Mining Dashboard von Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Bitcoin Minetrix zielt damit darauf ab, das Bitcoin-Mining einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, indem es die typischen Barrieren wie hohe Ausrüstungs- und Stromkosten überwindet. Es bietet eine innovative Lösung in einem Markt, der bisher von großen Mining-Unternehmen dominiert wurde.

Sicherheit des Smart Contracts

Die Sicherheit des Smart Contracts von Bitcoin Minetrix wurde von Coinsult, einem führenden Sicherheitsunternehmen für Kryptoverträge, geprüft.

Die Prüfung hat keine Schwachstellen gefunden, was darauf hindeutet, dass der Smart Contract gut konzipiert ist. Insbesondere wurde bestätigt, dass der Eigentümer des Smart Contracts keine unethischen oder bösartigen Verhaltensweisen wie das Blacklisten von Adressen, das Minten neuer Tokens oder das Pausieren des Vertrags ausführen kann.

Diese unabhängige Auditierung durch Coinsult verleiht dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit und gibt den Anlegern mehr Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Plattform. Es ist wichtig zu beachten, dass eine erfolgreiche Auditierung zwar ein positives Zeichen ist, Anleger jedoch immer noch ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen sollten, bevor sie in Kryptowährungen oder ähnliche Projekte investieren, da diese Märkte volatil und risikoreich sein können.

Für weitere Informationen über Bitcoin Minetrix und seine Smart-Contract-Sicherheit, können Sie direkt auf der Homepage das detaillierte Audit einsehen.

Die Köpfe hinter Bitcoin Minetrix

Das Team von Bitcoin Mietrix, Qelle: www.bitcoinminetrix.com

Bitcoin Minetrix ein Team von Botschaftern vorgestellt, die ihre umfassende Expertise und ihr Marktwissen nutzen, um das Projekt zu unterstützen und voranzutreiben. Zu den Kernmitgliedern des Teams gehören Mohammad Sitaboha, ein geschickter Marketingstratege, der seine Expertise in der Markennarrative einsetzt, um die Sichtbarkeit des Projekts im Krypto-Bereich zu erhöhen.

Lutfi Khanfar bringt seine umfangreiche Kenntnis in Finanzen und Nachhaltigkeit ein, mit einem speziellen Fokus auf die Vereinigung von finanzieller Stärke und nachhaltigen Praktiken, um sicherzustellen, dass Bitcoin Minetrix wirtschaftlich solide und umweltbewusst agiert.

Ghazi Sitaboha nutzt seine umfangreichen Geschäftsverbindungen, um Schlüsselpartnerschaften zu schmieden, die für die Expansion des Projekts entscheidend sind und die sich gut in das innovative Konzept von Bitcoin Minetrix zum Krypto-Mining einfügen.

Der Weg des Projekts

Die Entwicklungsstrategie von Bitcoin Minetrix umfasst eine mehrphasige Roadmap, die darauf abzielt, das Projekt als führenden Akteur im Bereich des Cloud-Minings von Kryptowährungen zu etablieren.

In der ersten Phase konzentriert sich das Projekt auf Forschung, Presale und Verbereitung auf die Listung an der Börse, einschließlich der Entwicklung der Smart Contracts, Presale und Staking-Verträgen, sowie dem Start einer umfangreichen Multimedia-Marketingkampagne.

Die zweite Phase beinhaltet die Entwicklung der Plattform und die Einrichtung von Mininganlagen, wobei die Entwicklung von Anwendungen für mobile Geräte und Desktop-PCs, Teamerweiterungen und Verhandlungen mit Cloud-Mining-Konglomeraten im Vordergrund stehen.

Mit dem Start der dritten Phase wird die Stake-to-Mine-Plattform öffentlich zugänglich gemacht. Diese Phase beinhaltet den Launch eines Dashboards für mobile Geräte und Desktop-PCs, das Verbrennen von Mining-Credits für Hashpower und die ersten Überweisungen von Bitcoin an Wallets der Benutzer, was das Wachstum des Unternehmens vorantreiben soll.

In der vierten und letzten Phase wird die Massenadoption des BTCMTX-Tokens angestrebt, mit fortlaufenden Marketingaktivitäten zur Förderung des Wachstums der Marktkapitalisierung, der Expansion von Cloud-Mining-Mietlösungen und dem Vorhaben, den Bereich des Bitcoin-Cloud-Minings neu zu gestalten.

Diese sorgfältig geplante Roadmap zielt darauf ab, Bitcoin Minetrix als disruptive Kraft im Bereich des Krypto-Minings zu etablieren und verspricht ein hohes Maß an Transparenz und Anreizen für die Community.

Erfolgreicher Vorverkauf als Basis eines guten Projektstarts

Bitcoin Minetrix hat im Rahmen seines Presales bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt und mehr als 8 Millionen US-Dollar eingesammelt, ein beachtlicher Schritt in Richtung ihres Ziels, 15 Millionen US-Dollar zu Funden. Der Presale ermöglicht es Anlegern, bis zu 77,5% der gesamten Token-Versorgung zu erwerben, mit 22,5% Reserve für Community-Initiativen und Staking-Belohnungen, um die Community zum frühzeitigen Staking von BTCMTX-Tokens zu ermutigen und zur Token-Stabilität beizutragen. Derzeit sind bereits über 520 Millionen $BTCMTX gestaket, was durchaus auf ein langfristiges Vertrauen der Anleger hinweist.

Zusammenfassung

In einer Zeit, in der die Zukunft des Bitcoin-Preises eine Quelle ständiger Spekulation bleibt, liefern die beträchtlichen Investitionen großer Unternehmen ein gewisses Maß an Optimismus, dass deren Entscheidungen nicht bloß auf Spekulationen beruhen, sondern auf fundierten Prognosen und strategischen Überlegungen.

Bitcoin Minetrix erscheint in diesem Kontext als ein Katalysator für die Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks, indem es auch kleinen Anlegern den Zugang zum Mining-Prozess ermöglicht und so die Möglichkeit bietet, von der Blockbelohnung zu profitieren.

Obwohl die Marktdynamik von Bitcoin unberechenbar ist, deutet die Unterstützung von Bitcoin Minetrix durch schwergewichtige Investitionen darauf hin, dass das Vertrauen in die langfristige Lebensfähigkeit und den Wert von Bitcoin weiterhin stark ist. Mit seinem innovativen Ansatz zur Demokratisierung des Minings könnte Bitcoin Minetrix weiterhin auf das Interesse von Investoren stoßen, insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden Bitcoin Halvings, das historisch gesehen, signifikant positive Auswirkungen auf den Markt hatte.

