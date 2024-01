DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Januar

=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte 1Q - 3Q 10:30 DE/Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Andreae, Pressegespräch zum Jahresauftakt 10:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Inbetriebnahme eines neuen Instandhaltungswerkes der Deutschen Bahn für ICE-Züge, Cottbus 12:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Auftaktstatement zur Klausurtagung der Bundestagsfraktion, Berlin 13:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Öffentliche Anhörung zum Bundeshaushalt 2024, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj 18:00 US/US Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht beim VBA/VA Chamber Financial Forecast - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Ende der Reise in den Oman, nach Saudi-Arabien, Israel und das Westjordanland (seit 8.01.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2024 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.