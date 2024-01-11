The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2024
ISIN Name
FR0011390921 BPCE S.A. 13/24 MTN
DE000A1YC244 NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841
DE000LB1M2M5 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000A2E4DX6 SACHSEN-ANH.LS.A. 18/24
DE000A2E4DN7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/24
XS1014864190 DNB BOLIGKRED. 14/34 MTN
XS1014018045 A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN
US686330AL51 ORIX CORP. 19/24
USP06518AF40 BAHAMAS, COMM. 14/24 REGS
USP93960AF25 TRINIDAD+TOBAGO 13/24REGS
US92857WBH25 VODAFONE GRP 18/24
US92857WBN92 VODAFONE GRP 18/24 FLR
US4581X0DF28 I.A.D. 19/24 MTN
US949746RE36 WELLS FARGO 2024
XS1468525057 CELLNEX TELECOM 16/24 MTN
XS2496002614 KOMMUNINVEST 22/24 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2024
ISIN Name
FR0011390921 BPCE S.A. 13/24 MTN
DE000A1YC244 NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841
DE000LB1M2M5 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000A2E4DX6 SACHSEN-ANH.LS.A. 18/24
DE000A2E4DN7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/24
XS1014864190 DNB BOLIGKRED. 14/34 MTN
XS1014018045 A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN
US686330AL51 ORIX CORP. 19/24
USP06518AF40 BAHAMAS, COMM. 14/24 REGS
USP93960AF25 TRINIDAD+TOBAGO 13/24REGS
US92857WBH25 VODAFONE GRP 18/24
US92857WBN92 VODAFONE GRP 18/24 FLR
US4581X0DF28 I.A.D. 19/24 MTN
US949746RE36 WELLS FARGO 2024
XS1468525057 CELLNEX TELECOM 16/24 MTN
XS2496002614 KOMMUNINVEST 22/24 MTN