The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2024ISIN NameFR0011390921 BPCE S.A. 13/24 MTNDE000A1YC244 NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841DE000LB1M2M5 LBBW STUFENZINS 18/24DE000A2E4DX6 SACHSEN-ANH.LS.A. 18/24DE000A2E4DN7 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/24XS1014864190 DNB BOLIGKRED. 14/34 MTNXS1014018045 A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTNUS686330AL51 ORIX CORP. 19/24USP06518AF40 BAHAMAS, COMM. 14/24 REGSUSP93960AF25 TRINIDAD+TOBAGO 13/24REGSUS92857WBH25 VODAFONE GRP 18/24US92857WBN92 VODAFONE GRP 18/24 FLRUS4581X0DF28 I.A.D. 19/24 MTNUS949746RE36 WELLS FARGO 2024XS1468525057 CELLNEX TELECOM 16/24 MTNXS2496002614 KOMMUNINVEST 22/24 MTN