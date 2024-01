Der DAX (WKN: 846900) ist am Mittwoch kaum vom Fleck gekommen und ging fast unverändert mit 16.689 Punkten aus dem Handel. Vor den am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen agierten Anleger sehr zurückhaltend. An der Wall Street zogen die Kurse etwas stärker an. Die deutschen Standardwerte starteten mit einem kleinen Gap und oberhalb der 16.700-Punkte-Marke in den Tag. Gleich darauf erfolgte das Gap Close, an das sich ein Rücksetzer zum Tagestief ...

