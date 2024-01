Basel/Pfäffikon (ots) -Die MediCrops AG ("MediCrops"), eine Pionierin im Bereich des medizinischen Cannabis, gibt die erfolgreiche Übernahmen der am Basler Barfüsserplatz befindlichen TopPharm Apotheke und der Topmed Praxis bekannt. Diese strategischen Akquisitionen stellen einen historischen Meilenstein ihrer Unternehmensentwicklung dar, auch mit Fokus auf den in 2025 geplanten Börsengang. Sie stärken ihre Position als Vorreiterin in der Branche.Erstmals in der Schweiz: ab Mitte 2024 One-Stop-Shop für Patient*innen von Medizinischem CannabisDie TopPharm Apotheke (https://g.co/kgs/G7ax8Hz) in Basel, die für ihre umfassenden Dienstleistungen und modernste Infrastruktur bekannt ist, wird eine Schlüsselrolle im Vertriebsnetz spielen. Sie bietet den idealen Rahmen, um Patient*innen direkt mit einer breiten Palette von Cannabis-basierten Medikamenten zu versorgen.Die Topmed Praxis (https://topmed.ch/), die sich am selben Standort wie die TopPharm Apotheke befindet, ergänzt dieses Angebot, indem sie Patient*innen eine nahtlose Versorgung bietet. Einen One-Stop-Shop für Patient*innen: von der ärztlichen Beratung bis zur Abgabe der Medikamente. Es ist zudem geplant, das bestehende Ärzteteam um weitere Ärzt*innen mit Fokus auf Schmerztherapie zu ergänzen.Lancierung von Weiterbildungsprogramm für Ärzt*innen in der SchweizDas bereits in Deutschland für Ärzt*innen implementierte Schulungsprogramm zur Anwendung von medizinischem Cannabis wird in den kommenden Monaten von MediCrops auch in der Schweiz durchgeführt. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze."Mit diesen Übernahmen gelingt es uns, hochwertige medizinische Cannabisprodukte direkt an Patient*innen zu liefern und ärztliche Betreuung sowohl persönlich als auch virtuell zu garantieren", erklärt Ivan Mestrangelo, Präsident des Verwaltungsrats von MediCrops. "Diese strategischen Schritte sind entscheidend für unsere Expansion und das Angebot ganzheitlicher Gesundheits-lösungen für Patient*innen."Über MediCropsDie MediCrops® AG mit Sitz in Pfäffikon SZ wurde 2018 gegründet und ist ein in der Schweiz und Deutschland operierendes Pharmaunternehmen, das sich auf rezeptpflichtige THC-haltige Medikamente spezialisiert hat. Mit der digitalen Transformation der Patientenreise und einem umfangreichen Portfolio von Arzneimitteln strebt MediCrops an, die Versorgung von Patient:innen durch innovative Lösungen zu verbessern. Mit Lizenzen für den Grosshandel in der Schweiz und in Deutschland setzt die MediCrops AG neue Massstäbe in der Branche. Mehr Infos unter www.medicrops.comPressekontakt:Brigitte Kaps, Rent a PR für MediCrops® AG+41 (0) 79 289 20 42mail@rentapr.chKontakt MediCrops® AG: Ivan Mestrangelo, VR-Präsidentinvestors@medicrops.chOriginal-Content von: MediCrops AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096811/100914948