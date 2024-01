DJ Nordex erhält Aufträge über 122 MW in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windparkentwickler Denker & Wulf hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von 20 Windenergieanlagen für drei Projekte in Norddeutschland beauftragt. Die Aufträge umfassen auch den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 15 Jahre, wie Nordex mitteilte. In Schleswig-Holstein entsteht der 67,5-Megawatt(MW)-Windpark Gönnebek I+II mit insgesamt zwölf Turbinen. In Brandenburg entsteht der 12,7-MW-Windpark Schönermark. Für den 42-MW-Windpark Oederquart- Wischhafen hat Denker & Wulf sechs Turbinen bestellt. Errichtet werden sollen die Anlagen ab Ende 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2024 02:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.