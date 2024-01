FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rational könnten am Donnerstag wieder die runde Marke von 700 Euro anvisieren. Auf Tradegate stiegen die Papiere in der Spitze um 4,5 Prozent auf 695 Euro. Zum Ende des vergangenen Jahres waren sie gleich mehrfach an der Hürde von 700 Euro gescheitert, im neuen Jahr hatten dann Gewinnmitnahmen eingesetzt.

Dem Ausrüster von Großküchen zufolge haben der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) 2023 die eigenen Prognosen übertroffen. Beide Werte liegen zudem über den Markterwartungen./bek/mis