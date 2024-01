Die Kryptowelt hat einen neuen Meilenstein erreicht - diesmal wirklich: Die SEC hat den Anträgen der großen Investment-Player zugestimmt, Bitcoin in Form eines börsengehandelten Fonds anbieten zu dürfen. Der Handel mit den Spot-Bitcoin-ETFs könnte schon diesen Donnerstag beginnen. Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung gibt jedoch zunächst um -1,5% nach. Was steckt dahinter? Und was bedeutet die Zulassung für den weiteren Kursverlauf? Bitcoin vorgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...