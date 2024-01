FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Verbio von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 22 Euro gesenkt. Der Biosprithersteller sei kurzfristig starkem Gegenwind ausgesetzt, etwa durch die Biospritpreise sowie die gesunkenen THG-Quoten-Preise (Treibhausgasminderungsquote), schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das berge Risiken für den Gewinnausblick des Unternehmens für 2023/24. Langfristig betrachtet sei der Anlagehintergrund aber durchaus positiv und strukturell intakt, betonte der Experte./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 06:55 / CET



