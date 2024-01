Die Lenzing Gruppe wurde von der Ratingagentur MSCI zum dritten Mal in Folge mit einem "AA"-Rating bewertet. Die Bestätigung des "AA"-Ratings von MSCI ESG ermöglicht es, den Zinsaufwand von Lenzing weiterhin zu reduzieren. Lenzing hat im November 2019 ein Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 500 Mio. Euro platziert, das an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gebunden ist. Gemäß ihrer Verpflichtung aus dem Schuldscheindarlehen wird das Unternehmen den gesamten Zinsaufwand, den es dank des "AA"-Ratings einspart, an ein sozial-ökologisches Projekt spenden, wie Lenzing mitteilt. Zudem nahm Lenzing erstmals an der SAC Higgs FEM-Verifizierung zur Bewertung der Umweltauswirkungen der Produktherstellung an den Standorten teil und ...

