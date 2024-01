Die Rolle der Atomkraft ist groß, wenn eine CO2-arme, klimaresistente Wirtschaft zu erzeugen Kernkraft ist zuverlässig, erschwinglich und sicher. Aktuell sind weltweit rund 440 Atomkraftwerke in Betrieb. Etwa 60 Kernkraftwerke werden gerade gebaut. Dies vor allem in China, Indien, Afrika, dem Nahen Osten und im übrigen Asien. In den USA gibt es zirka 93 betriebsbereite Atomkraftwerke, das bedeutet, dass sie an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind. In Europa besitzt Frankreich die ...

